В рамках 14-го тура УПЛ Львов принимает Десну, Ингулец встретится с СК Днепр-1, а Заря сыграет с Вересом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Десна

Львовяне после разгрома от Динамо потихоньку начали набирать обороты. Сначала они расписали ничью с Черноморцем, затем в серии пенальти выбили Альянс, а неделю назад команда одержала минимальную победу над Колосом в Ковалёвке. Две победы подряд очень положительно повлияли на психологическое состояние "горожан", что заметно как по поведению на поле, так и в послематчевых флеш-интервью.

Впрочем, в них же Алексей Довгий признался, что команда только сейчас начала понимать требования Олега Дулуба. Предыдущие результаты не стоит переоценивать – во всех трех поединках Львов наиграл только на ничью, а в футболе этого коллектива мало интересного. Определенные положительные изменения в тактическом плане наблюдаются ("горожане" играют осмысленно), но сейчас на матчи львовян смотреть очень тяжело.

Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ

Десна подходит ко встрече, имея 6-матчевую безвыигрышную серию за плечами. В предыдущем туре северяне потерпели разгром от Шахтера (1:4), но даже на фоне аутсайдеров они выглядят слабее – в частности, их должен был бить Минай. Как следствие, команда опустилась на 9 место в таблице, отстав от зоны еврокубков на 7 очков.

Очевидно, что черниговцам нужна пауза, причем зимняя. Александру Рябоконю не хватает нормальной обороны, и атака в последнее время выглядела ужасно – не помогли даже возвращение Тотовицкого и приход Юрченко. Тем не менее, Десне необходима хоть какая-то победа, ведь последний раз команда выигрывала в середине сентября. Львов выглядит достаточно удобным соперником для выполнения этой задачи.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Десна

Львов: Ильющенков – Романчук, Лека, Брикнер – Зозуля, Довгий, Чирьяк, Якимец – Альваро, Эрнест – Ныч

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Селин, Картушов – Домбровский, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч очень слабеньких команд. Дела Львова немного пошли вверх, Десна продолжает скатываться, а в целом соперники равны. В таких матчах победу может принести любая случайность, что и доказал поединок "горожан" в Ковалёвке.

Сегодня стоит ожидать что-то похожее на эту встречу. Рискнем поставить на ничью, ведь у северян номинально сильная атака. Сильнее, чем у Колоса с Альянсом.

Ингулец – СК Днепр-1

Ингулец – еще одна беда текущего сезона УПЛ. Петровцы не знают побед в последних восьми матчах, причем почти все из них были проиграны. Даже второлиговому ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины удалось выбить подопечных Сергея Лавриненко. Отобрать очки удалось только у Черноморца (благодаря случайному пенальти) и у Вереса (нулевая ничья). Как следствие, команда упала на 14 позицию, держась всего в двух очках от дна таблицы.

Вот с таким бэкграундом Ингулец подходит к поединку против мощного СК Днепр-1. "Спортклубовцы" провалили все матчи против сильных соперников, но с командами, слабее себя, у них все в порядке – ну, почти все. Подопечные Игора Йовичевича не допустили в подобных матчах ни одной осечки, а неделю назад днепровцы отгрузили Минаю 3 гола за первые 30 минут – впрочем, в ряде других встреч более справедливой была бы ничья (в частности, так было со Львовом и Металлистом 1925).

У этого коллектива есть определенные проблемы с игровой стабильностью, а оборона явно тянет команду вниз. Именно эти факторы дают Ингульцу некоторые шансы на сенсацию, однако они очень невелики.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – СК Днепр-1

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев, Асмелаш – Шишка, Коробенко – Шарай, Запорожец, Козак – Ситало

СК Днепр-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак – Игнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Пихаленок, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

К СК Днепр-1 всегда возникает много вопросов, но командам из нижней половины таблицы все равно трудно тягаться с таким мощным соперником. Сейчас подопечные Игора Йовичевича не имеют права на осечку, ведь они идут всего в трех очках от третьей позиции – Ингулец выглядит слишком слабым для того, чтобы оказывать нормальное сопротивление. Ставим на победу "спортклубовцев".

Заря – Верес

Заря после выноса от Шахтера набрала триумфальное шествие, выиграв в четырех матчах подряд. В чемпионате луганчане били Колос (1:0) и разбили Металлист 1925 (6:1), в Кубке команда выбила Рух (2:0), а в Лиге конференций подопечные Виктора Скрипника победили ЦСКА София. Круто? Конечно, вот только 4 гола в ворота харьковчан залетели после их удаления (до этого игра была равной). Львовяне до овертаймов играли лучше – как и болгары в четверг (им забили дважды всего на последних минутах). Проблем в игре команды еще очень много.

Впрочем, иначе и быть не могло при столь значительных кадровых потерях. О Никите Шевченко все уже успели забыть, Кабаев и Назарина слегли с повреждением колена, Кочергина клуб отправил в дубль, а Громов и Гладкий выпали перед еврокубками – первый приболел, а второй получил мышечное повреждение. Здоровым же футболистам приходится работать на неприсущих для себя позициях (в частности, Хомченовский стал опорником).

Это не отменяет тактических проблем Зари, но стоит похвалить команду – при таких проблемах она все равно дает результат. Середняки и аутсайдеры уже давно не могут отнять у нее очки.

Верес выглядит довольно неприятным соперником для подопечных Виктора Скрипника. Новичок УПЛ не знает поражений в четырех последних турах – да, в трех из них ровенчане играли с аутсайдерами, но при этом они запрыгнули на седьмую строчку в турнирной таблице. В Кубке же "народный клуб" дал достойный бой Ворскле, хоть и проиграл. В общем, команда Юрия Вирта демонстрирует прагматичный, но достаточно эффективный футбол.

В хороший день Верес способен поймать кураж и устроить разгром такому сопернику, как Десна, однако в большинстве случаев класса для топ-матчей коллективу не хватает. Их громили Динамо и Шахтер, с Ворсклой и Александрией удалось набрать всего по одному очку, а СК Днепр-1 победил их минимально. Заря входит в когорту сильных, так что фаворит пары очевиден.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Громов, Гладкий (оба под вопросом), Шевченко, Кабаев, Назарина – Клёц, Данилюк

Ориентировочные составы на матч Заря – Верес

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жунинью – Хомченовский, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Лунев – Шахаб

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мельник, Немчанинов – Петько, Полюлях – Г. Пасич, Панасенко, Е. Пасич – Сергийчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Верес славится хорошей организацией игры, но класса и качества для игры против топ-соперников команде не хватает. Особенно хромает атака, которая и против равных себе соперников забивает мало. Заря же сейчас набрала ход, а в случае победы луганчане еще и на третье место в УПЛ выскочат. Конечно, на такой куш подопечные Виктора Скрипника настроятся как следует.

Разгрома ожидать не стоит, ведь хозяева устали и имеют проблемы с составом. Впрочем, они все равно слишком сильны для Вереса. Заря должна победить.

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