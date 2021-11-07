В рамках 14-го туру УПЛ Львів приймає Десну, Інгулець зустрінеться з СК Дніпро-1, а Зоря зіграє з Вересом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Десна

Львів'яни після розгрому від Динамо потихенько почали набирати оберти. Спочатку вони розписали нічию з Чорноморцем, потім у серії пенальті вибили Альянс, а тиждень тому команда здобула мінімальну перемогу над Колосом у Ковалівці. Дві звитяги поспіль дуже позитивно вплинули на психологічний стан "містян", що помітно як за поведінкою на полі, так і в післяматчевих флеш-інтерв'ю.

Втім, у них же Олексій Довгий зізнався, що команда лишень зараз почала розуміти вимоги Олега Дулуба. Попередні ж результати не варто переоцінювати – у всіх трьох поєдинках Львів награв лишень на нічию, а у футболі цього колективу мало цікавого. Певні позитивні зміни в тактичному плані спостерігаються ("містяни" грають осмислено), але зараз на матчі львів'ян дивитись дуже важко.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Десна підходить до зустрічі, маючи 6-матчеву безвиграшну серію за плечима. У попередньому турі сіверяни зазнали розгрому від Шахтаря (1:4), але навіть на тлі аутсайдерів вони виглядають слабше – зокрема, їх повинен був бити Минай. Як наслідок, команда опустилася на 9 місце в таблиці, відставши від зони єврокубків аж на 7 очок.

Очевидно, що чернігівцям потрібна пауза, причому зимова. Олександру Рябоконю не вистачає нормальної оборони, та й атака останім часом виглядала жахливо – не допомогли навіть повернення Тотовицького та прихід Юрченка. Тим не менш, Десні необхідна хоч якась перемога, адже востаннє команда вигравала аж у середині вересня. Львів виглядає досить зручним суперником для виконання цього завдання.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Десна

Львів: Ільющенков – Романчук, Лека, Брікнер – Зозуля, Довгий, Чір'як, Якімець – Альваро, Ернест – Нич

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Селін, Картушов – Домбровський, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч дуже слабеньких команд. Справи Львова трішки пішли вгору, Десна продовжує скочуватись, а загалом суперники рівні. В таких матчах перемогу може принести будь-яка випадковість, що і довів поєдинок "містян" у Ковалівці.

Сьогодні варто очікувати щось схоже на ту зустріч. Ризикнемо поставити на нічию, адже у сіверян номінально сильна атака. Сильніша, ніж у Колоса з Альянсом.

Інгулець – СК Дніпро-1

Інгулець – ще одна біда поточного сезону УПЛ. Петровці не знають перемог в останніх восьми матчах, причому майже всі з них були програні. Навіть друголіговому ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубка України вдалося вибити підопічних Сергія Лавриненка. Відібрати очки вдалося лишень у Чорноморця (завдяки випадковому пенальті) та у Вереса (нульова нічия). Як наслідок, команда впала на 14-ту позицію, тримаючись всього у двох очках від дна таблиці.

Ось з таким бекграундом Інгулець підходить до поєдинку проти потужного СК Дніпро-1. "Спортклубівці" провалили усі матчі проти сильних суперників, але з командами, слабшими за себе, у них все в порядку – ну, майже все. Підопічні Ігора Йовічевіча не допустили в подібних матчах жодної осічки, а тиждень тому дніпровці відвантажили Минаю 3 голи за перші 30 хвилин – втім, у ряді інших зустрічей більш справедливою була б нічия (зокрема, так було зі Львовом і Металістом 1925).

У цього колективу є певні проблеми з ігровою стабільністю, а оборона явно тягне команду вниз. Саме ці фактори дають Інгульцю певні шанси на сенсацію, однак вони дуже невеликі.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – СК Дніпро-1

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковальов, Асмелаш – Шишка, Коробенко – Шарай, Запорожець, Козак – Сітало

СК Дніпро-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубінчак – Ігнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

До СК Дніпро-1 завжди виникає багато запитань, але командам з нижньої половини таблиці все одно важко тягатись з таким потужним суперником. Зараз підопічні Ігора Йовічевіча не мають права на осічку, адже вони йдуть всього у трьох очках від третьої позиції – Інгулець же виглядає занадто слабким для того, щоб чинити нормальний опір. Ставимо на перемогу "спортклубівців".

Зоря – Верес

Зоря після виносу від Шахтаря набрала тріумфальну ходу, вигравши у чотирьох матчах поспіль. У чемпіонаті луганці били Колос (1:0) і розтрощили Металіст 1925 (6:1), в Кубку команда вибила Рух (2:0), а у Лізі конференцій підопічні Віктора Скрипника перемогли ЦСКА Софія. Круто? Авжеж, от тільки 4 голи у ворота харків'ян залетіли після їхнього вилучення (до того гра була рівною). Львів'яни до овертаймів грали краще – як і болгари в четвер (їм забили двічі лишень на останніх хвилинах). Проблем у грі команди ще дуже багато.

Втім, інакше й бути не могло при таких значних кадрових втратах. Про Микиту Шевченка всі вже встигли забути, Кабаєв і Назарина злягли з ушкодженням коліна, Кочергіна клуб відправив у дубль, а Громов і Гладкий випали перед єврокубками – перший прихворів, а другий отримав м'язове пошкодження. Здоровим же футболістам доводиться працювати на непритаманних для себе позиціях (зокрема, Хомченовський став опорником).

Це не скасовує тактичних проблем Зорі, але варто і похвалити команду – при таких проблемах вона все одно дає результат. Середняки та аутсайдери вже давно не можуть відібрати у неї очки.

Верес виглядає досить неприємним суперником для підопічних Віктора Скрипника. Новачок УПЛ не знає поразок у чотирьох останніх турах – так, у трьох з них рівняни грали з аутсайдерами, але при цьому вони застрибнули аж на сьому сходинку в турнірній таблиці. В Кубку ж "народний клуб" дав гідний бій Ворсклі, хоча й програв. Загалом, команда Юрія Вірта демонструє прагматичний, але досить ефективний футбол.

У хороший день Верес здатний спіймати кураж і влаштувати розгром такому супернику, як Десна, однак у більшості випадків класу для топ-матчів колективу не вистачає. Їх громили Динамо й Шахтар, з Ворсклою та Олександрією вдалося набрати лишень по одному очку, а СК Дніпро-1 переміг їх мінімально. Зоря входить у когорту сильних, тож фаворит пари очевидний.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Громов, Гладкий (обидва під питанням), Шевченко, Кабаєв, Назарина – Кльоц, Данилюк

Орієнтовні склади на матч Зоря – Верес

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Хомченовський, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Луньов – Шахаб

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мірошник, Немчанінов – Петько, Полюлях – Г. Пасіч, Панасенко, Є. Пасіч – Сергійчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Верес славиться хорошою організацією гри, але класу та якості для гри проти топ-суперників команді бракує. Особливо шкутильгає атака, яка і проти рівних собі суперників забиває мало. Зоря ж зараз набрала хід, а у випадку перемоги луганці ще й на третє місце в УПЛ вискочать. Звісно ж, на такий куш підопічні Віктора Скрипника налаштуються, як слід.

Розгрому очікувати не варто, адже господарі втомлені й мають проблеми зі складом. Втім, вони все одно занадто сильні для Вереса. Зоря повинна перемогти.

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