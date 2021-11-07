Ещё совсем недавно поединки между Колосом и Шахтером считались центральными в туре. В их противостоянии были и разгром со счётом 6:0, и перестрелка на 3:4, и матч с двумя отражёнными пенальти в исполнении Волынца. Последняя встреча завершилась первой в истории ничьей между этими командами (0:0). Словом, фанаты не скучали, чему способствовала чрезвычайная неуступчивость "хлеборобов".

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В текущем сезоне болельщики ковалёвцев вспоминают обо этом со скупой слезой. Нынешний Колос даже не мечтает о перестрелках с грандами – команда находится всего в трёх очках от зоны вылета, проиграв "всухую" в четырёх последних матчах (Металлисту, СК Днепру-1, Заре и Львову). Что хуже всего, подопечные Сергея Кузнецова почти не имеют опасных моментов, а то, что удаётся создать – не забивают (по ожидаемым показателям они должны были провести на 6 голов больше). С таким футболом коллектив в лучшем случае может избежать разгрома от Шахтера, а ничья стала бы суперсенсацией.

"Горнякам" очень повезло как с сегодняшним соперником, так и со вчерашним поражением Динамо. Во-первых, дончане имеют возможность сравняться с киевлянами по очкам и выйти на первое место по дополнительным показателям. Во-вторых, фиаско чемпиона с Ворсклой служит хорошим примером для команды – все наглядно увидели, что может произойти с грандом, если тот сыграет без должного уровня концентрации.

У Шахтера всегда были проблемы с настроем на УПЛ, но в последнее время подопечные Роберто Де Дзерби не позволяли себе сачковать. В предыдущих трёх турах они победили Ворсклу, Зорю и Десну, забив 12 голов и пропустив всего два мяча, а в Кубке полурезерв разгромил Черноморец. В целом, после провала с Минаем "оранжево-чёрные" не допустили ни одной осечки, кроме "нулей" с Динамо, а на этой неделе они ещё и шикарно отыграли с Реалом на Сантьяго Бернабеу – настолько шикарно, что Мудрику аплодировали трибуны.

Пока короновать дончан рано, ведь во многих матчах за этот период наблюдались значительные проблемы с раскрытием массивных оборонных блоков. Ворскла вообще выглядела лучше в первые полчаса. Впрочем, даже в очень тяжёлых условиях Шахтер даёт классный результат – а в Ковалёвке сопротивление обещает быть гораздо слабее.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Траоре, Педринью, Мораес

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер

Колос: Волынец – Ром, Павловец, Петров, Новак, Сакив – Ильин, Задоя, Богданов, Костышин – Лысенко

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Корниенко – Майкон, Антонио – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

В последнее время Шахтер смотрится очень мощно, переехав всех серьёзных соперников в чемпионате. Команда забивает очень много, причём даже с Реалом "горняки" должны были забивать два гола. Нынешний Колос может спасти только ультраоборонительная модель и ротация, которую активно применяет Роберто Де Дзерби.

Впрочем, это будет спасение от разгрома, а не от поражения. Шахтер не допустит осечки, имея возможность сравняться с Динамо по очкам.

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