"Мои родители в Минске? Конечно, они очень переживают. Но у них совсем другая информация. Бывает, ты сообщаешь, что происходит в Украине, а они утверждают, что такого не может быть. Мол, у вас там дезинформация. Я говорю: "Если вы и сыну не верите, а больше полагаетесь на телевизор, то ничего не могу поделать".

Хацкевич: Украинскую волю и дух не сломать – это должен знать каждый оккупант

У нас бывают конфликты на этой почве, к сожалению. Но потом успокаиваемся и находим общий язык. Я понимаю, что это не вина родителей, они видят только то, что показывают. Ведь в России тоже самое. Я общаюсь с некоторыми ребятами, с которыми я работал в волгоградском Роторе. Отправляю им видео, фотографии. А они заявляют, что в России такое не показывают, мол, война идет только в "ЛДНР". "Специальная операция".

Определенный негатив украинцев в адрес белорусов? Сам с таким не сталкивался и, надеюсь, не столкнусь. Но читал, что например, в Латвии футбольным клубам рекомендовали не заключать контракты с белорусами и россиянами. Но белорусы – разные. Одни скрылись от режима Лукашенко еще после событий августа-2020. Не надо всех грести под одну гребенку. Везде хорошие и плохие люди", – поделился Хацкевич в блоге Отражение на Telegra.ph.

Россия напала на Украину: ФИФА отпускает легионеров из УПЛ, слезы Шевы, оккупанты не увидят английского футбола (LIVE)