Когда же журналисты обратились к 53-летнему специалисту с просьбой прокомментировать эту информацию, он четко дал понять, что не хочет говорить на эту тему.

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"Впервые об этом слышу. Я не даю интервью", – цитирует Лужного Tribuna.

Напомним, в статусе игрока Олег Романович выигрывал АПЛ в составе Арсенала, а также успел поиграть за Вулверхэмптон. С 2019 года специалист без работы, а последним его клубом было Динамо, в котором Лужный работал помощником тренера.

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