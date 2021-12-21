Минай пока не может закрыть вопрос с новым главным тренером.

Скорее всего, закарпатцев возглавит Владимир Шаран, который уже успел провести переговоры с президентом клуба.

Шаран подтвердил, что провел переговоры с Минаем

Однако, по информации журналиста Игоря Бурбаса, 50-летний специалист до сих пор не дал Минаю окончательного ответа. У клуба уже есть несколько альтернатив. Олег Лужный – самое звездное имя в списке, но его финансовые запросы слишком высоки.

Если же Шаран не согласится, то главным кандидатом станет Юрий Мороз, который вскоре освободит место в Черноморце Роману Григорчуку. Также закарпатцы не забывают об Игоре Климовском.

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