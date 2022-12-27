Лужний різко відреагував на питання про можливість очолити Минай
17:57 - Читать на русском
Колишній тренер Динамо Олег Лужний, за чутками, міг очолити Минай.
Коли ж журналісти звернулися до 53-річного фахівця з проханням прокоментувати цю інформацію, він чітко дав зрозуміти, що не хоче розмовляти на цю тему.
Шаран досі не погодився очолити Минай – Бурбас розкрив список альтернатив на чолі з Лужним
"Вперше про це чую. Я не даю інтерв'ю", – цитує Лужного Tribuna.
Нагадаємо, у статусі гравця Олег Романович вигравав АПЛ у складі Арсенала, а також встиг пограти за Вулверхемптон. З 2019 року фахівець без роботи, а останнім його клубом було Динамо, в якому Лужний працював помічником тренера.
"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter