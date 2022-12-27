Коли ж журналісти звернулися до 53-річного фахівця з проханням прокоментувати цю інформацію, він чітко дав зрозуміти, що не хоче розмовляти на цю тему.

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"Вперше про це чую. Я не даю інтерв'ю", – цитує Лужного Tribuna.

Нагадаємо, у статусі гравця Олег Романович вигравав АПЛ у складі Арсенала, а також встиг пограти за Вулверхемптон. З 2019 року фахівець без роботи, а останнім його клубом було Динамо, в якому Лужний працював помічником тренера.

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