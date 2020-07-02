Лужный раскритиковал позицию Смалийчука из-за ситуации в Карпатах

Экс-капитан сборной Украины Олег Лужный, перешедший в киевское Динамо именно из Карпат, прокомментировал критическую ситуацию во львовском клубе.

"Не сказал бы, что я полностью владею информацией относительно львовского клуба, но в последнее время то один знакомый человек мне позвонит и что-то расскажет, то другой. Для меня странно, что происходит.

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Когда новый владелец Карпат (Олег Смалийчук – прим.) брал на себя эти обязанности, то он наверняка на что-то рассчитывал. Если я, к примеру, покупаю подержанную машину, то прежде всего думаю о том, чтобы ее качественно отремонтировать и на ней ездить, а не выбросить на свалку. А он вместо того, чтобы спасать команду, берет и ее топит. Объясните мне, как такое может быть?! Львов мне не безразличен, поэтому обидно, что в Карпатах такое происходит и о клубе никто не заботится", – сказал Лужный в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Сегодня появилась информация, что "львы" не поедут и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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