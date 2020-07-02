Лужний розкритикував позицію Смалійчука через ситуацію в Карпатах

Екс-капітан збірної України Олег Лужний, який саме з Карпат перейшов у київське Динамо, прокоментував критичну ситуації у львівському клубі.

"Не сказав би, що я повністю володію інформацією щодо львівського клубу, але останнім часом то один знайомий мені зателефонує і щось розповість, то інший. Для мене дивно те, що відбувається.

"До цього Карпати йшли протягом двадцяти років": Маркевич прокоментував ситуацію з львівським клубом

Коли новий власник Карпат (Олег Смалійчук – прим.) брав на себе ці зобов'язання, то він напевно на щось розраховував. Якщо я, наприклад, купую стару машину, то перш за все думаю про те, щоб її якісно відремонтувати і на ній їздити, а не викинути на смітник. А він замість того, щоб рятувати команду, бере і її топить. Поясніть мені, як таке може бути?! Львів мені не байдужий, тому прикро, що у Карпатах таке відбувається і про клуб ніхто не дбає", – сказав Лужний у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Сьогодні з'явилась інформація, що "леви" не поїдуть і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу