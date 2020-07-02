"Карпаты шли к этому в течение двадцати лет": Маркевич прокомментировал ситуацию со львовским клубом

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями относительно возможного исчезновения "зелено-белых" с футбольной карты Украины.

"К этому Карпаты шли уверенной поступью на протяжении двадцати лет. Такое впечатление, что все это сделали специально – чтобы не было во Львове футбола. Мне кажется, что подобное произошло в результате каких-то непонятных ходов.

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О таком трудно думать и говорить, ведь для меня это история. Как бы ни было обидно, но все идет к тому, что команды Карпаты больше не будет. Возможно, будет с каким-то другим названием. Очень жаль, ведь я вырос на львовских Карпатах. Мне было двенадцать лет, когда я впервые пошел на футбол на новосозданную команду. И с тех пор не пропускал никогда ни одной игры. Уже потом я был игроком дубля. Это произошло тогда, когда во Львове была по-настоящему "атомная" команда – на следующий год после выигрыша Карпатами Кубка СССР, в 1970-ом.

На протяжении двух лет тренировался рядом с легендарными футболистами того состава, и это была большая честь. А позже еще и стал главным тренером Карпат, отработав на этой должности в общей сложности семь лет. На то, что происходит сейчас с командой, мне, карпатовцу до мозга костей, больно смотреть. К сожалению, все очень печально. Не исключаю, что Карпаты ждет что-то вроде СК Днепр-1 или Металлиста 1925. Возможно, команда начнет свой путь с любительского футбола или со Второй лиги. Вот и все", – сказал Маркевич в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Сегодня появилась информация, что "львы" не поедут и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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