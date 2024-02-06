Бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный близок к получению должности в обновленной УАФ.

В конце февраля должно состояться собрание новоизбранного Исполкома УАФ, на котором должны утвердить, кто возглавит Комитет национальных сборных команд, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что претендентом на должность является Олег Лужный. Интересно, что ранее экс-капитан Динамо опровергал информацию о возможной работе в УАФ.

Ранее 55-летний бывший капитан Динамо тренировал латвийскую Венту, входил в тренерский штаб Динамо, исполнял обязанности наставника "бело-синих", а также возглавлял Таврию. Последним местом работы Лужного была должность ассистента Александра Хацкевича в Динамо, которую он покинул в 2019 году.

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