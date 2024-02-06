Колишній гравець та тренер Динамо Олег Лужний близький до отримання посади в оновленій УАФ.

Наприкінці лютого має відбутись зібрання новообраного Виконкому УАФ, на якому мають затвердити, хто очолить Комітет національних збірних команд, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що претендентом на посаду є Олег Лужний. Цікаво, що раніше екс-капітан Динамо спростовував інформацію щодо можливої роботи в УАФ.

Раніше 55-річний колишній капітан Динамо тренував латвійську Венту, входив у тренерський штаб Динамо, виконував обов'язки наставника "біло-синіх", а також очолював Таврію. Останнім місцем роботи Лужного була посада асистента Олександра Хацкевича в Динамо, яку він покинув у 2019 році.

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