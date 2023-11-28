Украинский голкипер Андрей Лунин переживает тяжелые времена в Реале, а его будущее до сих пор не определено.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти после матча против Кадиса (3:0) объявил, что как только Кепа вернется после травмы, то украинец снова будет оставаться на скамейке запасных.

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Как сообщает Relevo, публичное заявление итальянца не понял Андрей Лунин, а в раздевалке эта история надоела. Игроки понимают, что Анчелотти не хочет разжигать споры, но в то же время они считают, что слова тренера были неуместными, а украинец заслуживает шанс, особенно после убедительных матчей. В раздевалке футболисты Реала поддерживают Лунина.

Карло Анчелотти, несмотря на уверенную игру Андрея, предпочитает Кепу, поскольку хочет уговорить руководство Реала выкупить испанца у Челси. Именно поэтому 64-летний тренер планирует как можно быстрее привлечь вратаря к матчам.

Контракт Андрея Лунина с мадридцами истекает летом 2024 года. Судьба украинца до сих пор не определена. Вероятно, он покинет команду. В текущем сезоне он сыграл в пяти матчах за Реал, пропустив лишь два мяча.

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