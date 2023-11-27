Несмотря на надежную игру Лунина в последних матчах за Реал, Анчелотти продолжает настаивать на том, что именно Кепа сейчас является основным вратарем и должен сыграть в следующем матче Ла Лиги против Гранады.

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Наставник Реала имеет причины не доверять украинцу. Как сообщает Relevo, неуверенная игра Андрея в предыдущих сезонах не забыта и негативно влияет на его шансы выступать за "сливочных". С другой стороны, Кепа не допустил серьезных ошибок, чтобы перестать быть основной заменой травмированному Куртуа.

Это и вызывает определенные разногласия в клубе. Несмотря на четкую позицию итальянца, руководство мадридцев довольно профессионализмом и игрой Лунина. Перед завершением сезона Реал будет иметь дилемму, кого оставить вторым вратарем на подмену Куртуа. Кепа находится в аренде с Челси, а у Лунина завершается контракт в июне 2024 года.

Судьба Анчелотти также не определена. Несмотря на слухи о назначении в сборную Бразилии по завершении соглашения с мадридцами, Карло может и остаться в Реале. В таком случае судьба Лунина в Мадриде будет определена – итальянец не изменит своего решения относительно Кепы, несмотря на игру украинца.

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