Український голкіпер Андрій Лунін переживає важкі часи в Реалі, а його майбутнє досі не визначене.

Наставник мадридців Карло Анчелотті після матчу проти Кадіса (3:0) оголосив, що як тільки Кепа повернеться після травми, то українець знову залишатиметься на лаві запасних.

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Як повідомляє Relevo, публічну заяву італійця не зрозумів Андрій Лунін, а в роздягальні ця історія набридла. Гравці розуміють, що Анчелотті не хоче розпалювати суперечки, але водночас вважають, що слова тренера були недоречними, а українець заслуговує на шанс, особливо після переконливих матчів. У роздягальні футболісти Реала підтримують Луніна.

Карло Анчелотті, попри впевнену гру Андрія, віддає перевагу Кепі, оскільки хоче вмовити керівництво Реала викупити іспанця у Челсі. Саме тому 64-річний тренер планує якнайшвидше залучити воротаря до матчів.

Контракт Андрія Луніна з мадридцями закінчується влітку 2024 року. Доля українця досі не визначена. Ймовірно, він покине команду. У поточному сезоні він зіграв в п'яти матчах за Реал, пропустивши лише два м'ячі.

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