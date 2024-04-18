Андрей Лунин собирает букет комплиментов после топ-перфоманса в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против Ман Сити (1:1; 4:3 в серии пенальти).

Бывший кипер Реала, Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес очень высоко оценил выступление украинца.

Сейв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

"Лунина сегодня короновали. Он провел великолепный вечер, у него была игра всей жизни. Решающим стал пенальти, который он отразил от Бернарду Силвы. Он на уровне лучших вратарей Европы", – цитирует Каньисареса пресс-служба УЕФА.

Вдохновенная игра Лунина стала для Реала решающей и плей-офф Лиги чемпионов. Украинец в 1/8 финала выдержал град ударов от РБ Лейпциг, а теперь двумя сейвами выиграл серию пенальти против Ман Сити. Следующая остановка – Бавария, полуфинальные матчи с которой состоятся 30 апреля и 8 мая.

Лунин затащил Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити