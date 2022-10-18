Украинский легионер Реала Андрей Лунин еще как минимум раз выйдет из стартовых минут.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти подтвердил, что Тибо Куртуа еще полностью не готов.

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"Завтра против Эльче его еще не будет. Он тренировался вполне нормально, у него все хорошо. Думаю, что он сыграет уже в субботу против Севильи", – приводит слова Анчелотти Relevo.

Напомним, у Куртуа проблемы с ягодичной мышцей, из-за которых он пропустил последние 5 матчей Реала. Андрей Лунин неплохо подменил конкурента – 3 победы, 2 ничьи, 4 пропущенных гола.

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