Лунин получит еще один шанс в основе Реала – вердикт от Анчелотти
14:34 - Читати українською
Украинский легионер Реала Андрей Лунин еще как минимум раз выйдет из стартовых минут.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти подтвердил, что Тибо Куртуа еще полностью не готов.
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"Завтра против Эльче его еще не будет. Он тренировался вполне нормально, у него все хорошо. Думаю, что он сыграет уже в субботу против Севильи", – приводит слова Анчелотти Relevo.
Напомним, у Куртуа проблемы с ягодичной мышцей, из-за которых он пропустил последние 5 матчей Реала. Андрей Лунин неплохо подменил конкурента – 3 победы, 2 ничьи, 4 пропущенных гола.
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