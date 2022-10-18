Лунін матиме ще один шанс у основі Реала – вердикт від Анчелотті
14:33 - Читать на русском
Український легіонер Реала Андрій Лунін ще щонайменше раз вийде зі стартових хвилин.
Головний тренер мадридців Карло Анчелотті підтвердив, що Тібо Куртуа ще повністю не готовий.
Куртуа визнаний голкіпером сезону – Лунін конкурує з найкращим
"Завтра проти Ельче його ще не буде. Він тренувався цілком нормально, у нього все добре. Гадаю, що він зіграє вже у суботу проти Севільї", – наводить слова Анчелотті Relevo.
Нагадаємо, у Куртуа проблеми із сідничним м'язом, через які він пропустив останні 5 матчів Реала. Андрій Лунін непогано підмінив конкурента – 3 перемоги, 2 нічиї, 4 пропущені голи.
Реал – Барселона: Лунін отримав дивний вердикт іспанців, відмазки Хаві вже набридають
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter