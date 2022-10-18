Український легіонер Реала Андрій Лунін ще щонайменше раз вийде зі стартових хвилин.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті підтвердив, що Тібо Куртуа ще повністю не готовий.

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"Завтра проти Ельче його ще не буде. Він тренувався цілком нормально, у нього все добре. Гадаю, що він зіграє вже у суботу проти Севільї", – наводить слова Анчелотті Relevo.

Нагадаємо, у Куртуа проблеми із сідничним м'язом, через які він пропустив останні 5 матчів Реала. Андрій Лунін непогано підмінив конкурента – 3 перемоги, 2 нічиї, 4 пропущені голи.

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