Головний тренер Реала Карло Анчелотті знову змушений відповідати на "воротарське питання" перед фіналом Суперкубка Іспанії-2023 проти Барселони.

"На матч вийдуть 11 футболістів. Я ніколи не думаю заздалегідь про зміни, які маю зробити. Кожна гра – різна. Вірю, що запасні гравці Реала завжди готові допомогти команді.

Лунін може отримати подарунок від Куртуа та стати основним у Реалі – ЗМІ розсекретив сенсаційні плани бельгійця

Ротація у воротах? Дякую за інтерес. Я збираюся щось зробити, не хвилюйтеся. Реал підписав Кепу, він став основним воротарем, потім травмувався. Лунін заслужив, щоб конкурувати. Не через недоліки Кепи, а завдяки своїй вдалій грі.

Я відчуваю, що не можу обрати стартового кіпера і резервіста. Головне, щоб вони обоє це розуміли. Лунін і Кепа зрозуміли це", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, фінал Суперкубка Іспанії Реал Мадрид – Барселона стартує 14 січня о 21:00 за київським часом. У півфіналі Кепа пропустив три голи, але Реал обіграв Атлетіко (5:3), а Барса здолала Осасуну (2:0).

Лунін "виграв" мадридське дербі, іспанські ЗМІ знищують Кепу, а Трубіна носять на руках