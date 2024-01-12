"Футбол 24" проанализировал драматичную победу Реала в полуфинальном поединке Суперкубка Испании над Атлетико, в котором провалился конкурент Андрея Лунина – Кепа Аррисабалага.

Реал в собственном, неповторимом стиле вырвал победу над Атлетико в дополнительное время (5:3). Немалое внимание к себе привлек Кепа Аррисабалага, который пропустил 3 мяча, в том числе и сверхкурьезный автогол Рюдигера.

Кепа привез курьёзный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка

Такое неубедительное выступление испанского вратаря стало еще одним аргументом, чтобы именно Андрей Лунин стал основным голкипером до восстановления Куртуа. Испанские СМИ уже приводят статистические примеры преимущества украинца перед звездным конкурентом.

А в Кубке Португалии классно сыграл Анатолий Трубин - не помешал даже пропущенный гол. Вратарь сборной Украины стал вторым лучшим игроком матча против Браги, из-за чего получил немало комплиментов от португальских журналистов. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".