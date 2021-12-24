Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин одолел печальную болезнь, которую у него обнаружили уже во второй раз.

22-летний игрок сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Marca . Болезнь Андрей подхватил 16 декабря и с тех пор находился на самоизоляции.

Обидчики Лунина сошли с ума от радости, узнав о новой встрече с Реалом

Это хороший сигнал для нашего земляка, ведь 5 января нового года Реал будет играть против Альякояно в Кубке Испании на выезде. Именно в этом поединке Лунин должен дебютировать при Карло Анчелотти.

К слову, кроме украинца, от ковида выздоровел еще Иско. Накануне отрицательные тесты уже были у Бейла, Родриго, Алабы, Модрича и Марсело. Сейчас с болезнью в лазарете находится только Асенсио.