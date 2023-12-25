Неопределенность Карло Анчелотти касательно основного вратаря Реала на время отсутствия травмированного Тибо Куртуа не позволит Андрею Лунину претендовать на трофей Саморы. Это приз для вратаря, у которого будет лучший коэффициент пропущенных голов (количество мячей делится на количество сыгранных матчей в чемпионате Испании).

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В последнем матче 2023 года против Алавеса вышел Кепа, что вычеркнуло 24-летнего Лунина из потенциальных претендентов на награду. Чтобы выиграть трофей Саморы, голкиперу нужно сыграть минимум 28 матчей в чемпионате Испании (не менее 60 минут в каждом из них). Лунин провел 7 поединков, а до конца Ла Лиги Реал сыграет еще 20 матчей. Соответственно, даже если украинец выйдет во всех оставшихся матчах, трофей Саморы он все равно уже не получит, сообщает AS.

На данный момент у Лунина личная статистика лучше, чем у Кепы. Украинский вратарь в чемпионате Испании сыграл 7 матчей и пропустил 4 гола (коэффициент 0,57). Испанец 7 раз вытаскивал мяч из сетки за 11 поединков (коэффициент 0,64).

AS подчеркивает, что 2023 год стал для Лунина лучшим за все время карьеры в Реале, к которому он присоединился еще в 2018-м. Украинский вратарь сыграл 15 матчей и смог произвести впечатление на Карло Анчелотти, который теперь не может уверенно выбрать основного кипера Реала.

Вообще, среди вратарей, которые в сезоне 2023/24 сыграли по крайней мере 5 матчей в топ-5 чемпионатах Европы, именно у Лунина лучший процент сейвов (83,3%). Такой же показатель у швейцарца Яна Зоммера из Интера.

Напомним, в сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах и пропустил 6 голов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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