Невизначеність Карло Анчелотті щодо основного воротаря Реала на час відсутності травмованого Тібо Куртуа не дозволить Андрію Луніну претендувати на трофей Самори. Це приз для воротаря, в якого буде найкращий коефіцієнт пропущених голів (кількість м'ячів ділиться на кількість зіграних матчів у чемпіонаті Іспанії).

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В останньому матчі 2023 року проти Алавеса вийшов Кепа, що викреслило 24-річного Луніна з потенційних претендентів на нагороду. Щоб мати змогу виграти трофей Самори, голкіперу потрібно зіграти мінімум 28 матчів у чемпіонаті Іспанії (щонайменше 60 хвилин у кожному з них). Лунін провів 7 поєдинків, а до завершення Ла Ліги Реал зіграє ще 20 матчів. Відповідно, навіть якщо українець вийде у всіх матчах, що залишилися, трофей Самори він все одно вже не отримає, повідомляє AS.

На цей момент Лунін має кращу особисту статистику, ніж Кепа. Український воротар у чемпіонаті Іспанії зіграв 7 матчів та пропустив 4 голи (коефіцієнт 0,57). Іспанець 7 разів витягував м'яч із сітки за 11 поєдинків (коефіцієнт 0,64).

AS підкреслює, що 2023 рік став для Луніна найкращим за весь час кар'єри в Реалі, до якого він приєднався ще у 2018-му. Український воротар зіграв 15 матчів і зміг справити враження на Карло Анчелотті, який тепер не може впевнено обрати основного кіпера Реала.

Взагалі, серед воротарів, які в сезоні 2023/24 зіграли принаймні 5 матчів у топ-5 чемпіонатах Європи, саме Лунін має найкращий відсоток сейвів (83,3%). Такий же показник у швейцарця Яна Зоммера з Інтера.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Андрій Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах та пропустив 6 голів. Його контракт з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року.

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