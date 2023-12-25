Лунин заставил Реал сомневаться в Кепи – рождественская головная боль для Анчелотти
Положение голкипера Кепы Аррисабалаги уже не так не пошатно в Реале.
Испанский вратарь сейчас играет за мадридский клуб на правах аренды из Челси. Еще несколько месяцев назад руководство Реала не сомневалось относительно выкупа Кепы у лондонцев. Но теперь будущее Аррисабалаги неопределенно.
Беллингем принял решение по операции – лидеру Реала грозит рецидив травмы
Как сообщает AS, мадридцы начали задумываться, стоит ли оставлять Кепу в команде. Тренерский штаб смущает игра испанца в воздухе. К тому же пока Аррисабалага восстанавливался после травмы, Андрей Лунин продемонстрировал хороший уровень и впечатлил руководство. Контракт украинца рассчитан до 2025 года, а трансфер Кепы еще нужно согласовать с Челси.
Тренерский штаб Реала надеется окончательно определиться с судьбой Кепы и Лунина в рождественскую паузу.
Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука