Положение голкипера Кепы Аррисабалаги уже не так не пошатно в Реале.

Испанский вратарь сейчас играет за мадридский клуб на правах аренды из Челси. Еще несколько месяцев назад руководство Реала не сомневалось относительно выкупа Кепы у лондонцев. Но теперь будущее Аррисабалаги неопределенно.

Беллингем принял решение по операции – лидеру Реала грозит рецидив травмы

Как сообщает AS, мадридцы начали задумываться, стоит ли оставлять Кепу в команде. Тренерский штаб смущает игра испанца в воздухе. К тому же пока Аррисабалага восстанавливался после травмы, Андрей Лунин продемонстрировал хороший уровень и впечатлил руководство. Контракт украинца рассчитан до 2025 года, а трансфер Кепы еще нужно согласовать с Челси.

Тренерский штаб Реала надеется окончательно определиться с судьбой Кепы и Лунина в рождественскую паузу.

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука