Голкипер сборной Украины Андрей Лунин имеет все шансы еще на несколько лет связать свое будущее с Мадридом.

После довольно неплохих выступлений 23-летнего украинца в 5 подряд поединках за Реал, в том числе в победном Эль Класико (3:1), руководство клуба задумалось о пролонгации сотрудничества.

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Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS, мадридцы готовы предложить новый долговременный контракт, ведь действующий рассчитан лишь до лета 2024 года. В скором времени ожидается встреча с боссами для обсуждения этого вопроса.

Испанская пресса отмечает, что Лунин чувствует себя счастливым в Реале, поэтому об уходе не думает. И все же последнее слово будет исключительно за Андреем.

Украинец принадлежит Мадриду с лета 2018 года и все время добросовестно работает. "Бланкос" отдавали его в аренду в Леганес, Вальядолид и Овьедо, а последние два года он исполняет роль дублера Куртуа.