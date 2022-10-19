Голкіпер збірної України Андрій Лунін має усі шанси ще на кілька років пов'язати своє майбутнє з Мадридом.

Після доволі непоганих виступів 23-річного українця в 5 поспіль поєдинках за Реал, зокрема в переможному Ель Класіко (3:1), керівництво клубу задумалось про пролонгацію співпраці.

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Як інформує Madrid Xtra з посиланням на AS, мадридці готові запропонувати новий довготривалий контракт, адже чинний розрахований лише до літа 2024 року. Незабаром очікується зустріч з босами задля обговорення цього питання.

Іспанська преса наголошує, що Лунін почувається щасливим у Реалі, тому про відхід не думає. І все ж останнє слово буде винятково за Андрієм.

Українець належить Мадриду з літа 2018 року й увесь час сумлінно працює. "Бланкос" віддавали його в оренду у Леганес, Вальядолід та Ов'єдо, а останні два роки він виконує роль дублера Куртуа.

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