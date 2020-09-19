Лунін вперше потрапив до заявки Реала на матч Ла Ліги
19 вересня 23:26 - Читать на русском
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін опинився у заявці мадридського клубу на матч 2-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдад.
Реал у своєму твіттері оголосив список із 22 гравців, заявлених на поєдинок проти Реал Сосьєдад.
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Відзначимо, що до цього списку потрапив і Андрій Лунін. Цікаво, що це сталось вперше після приходу українця до мадридського Реала.
"Вершкові" стартуватимуть у чемпіонаті Іспанії вже завтра, 20 вересня. Суперником Реала стане Реал Сосьєдад, а початок матчу о 22:00.
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