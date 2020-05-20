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Лунин вместе с Овьедо возобновил групповые тренировки

10:24 29 Читати українською
Лунин вместе с Овьедо возобновил групповые тренировки
Андрей Лунин / фото: Овьедо

Испанский футбол продолжает приходить в себя от пандемии. Овьедо, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, готовится к возобновлению сезона.

Команда 19 мая начала третью фазу возобновления тренировочного процесса, работа проходит в группах по 10 человек с соблюдением медицинского протокола, сообщает пресс-служба Овьедо.

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Напомним, команда Андрея Лунина возобновила тренировочный процесс еще в начале мая. Однако ранее занятия проходили в индивидуальном режиме с применением всех соответствующих мер безопасности.

К слову, на вынужденную паузу в розыгрыше Сегунды Овьедо ушел на 17-м месте турнирной таблицы, опережая команды из зоны вылета по дополнительным показателям.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда
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