Лунин вместе с Овьедо возобновил групповые тренировки

Испанский футбол продолжает приходить в себя от пандемии. Овьедо, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, готовится к возобновлению сезона.

Команда 19 мая начала третью фазу возобновления тренировочного процесса, работа проходит в группах по 10 человек с соблюдением медицинского протокола, сообщает пресс-служба Овьедо.

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Напомним, команда Андрея Лунина возобновила тренировочный процесс еще в начале мая. Однако ранее занятия проходили в индивидуальном режиме с применением всех соответствующих мер безопасности.

К слову, на вынужденную паузу в розыгрыше Сегунды Овьедо ушел на 17-м месте турнирной таблицы, опережая команды из зоны вылета по дополнительным показателям.

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