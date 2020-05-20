Лунін разом з Ов'єдо відновив групові тренування

Іспанський футбол продовжує оговтуватись від пандемії. Ов'єдо, за який виступає український воротар Андрій Лунін, готується до відновлення сезону.

Команда 19 травня розпочала третю фазу відновлення тренувального процесу, робота відбувається в групах по 10 осіб з дотриманням медичного протоколу, повідомляє прес-служба Ов'єдо.

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Нагадаємо, команда Андрія Луніна відновила тренувальний процес ще на початку травня. Однак раніше заняття проходили в індивідуальному режимі із застосуванням всіх відповідних заходів безпеки.

До слова, на вимушену паузу в розіграші Сегунди Ов'єдо пішов на 17-му місці турнірної таблиці, випереджаючи команди із зони вильоту за додатковими показниками.

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