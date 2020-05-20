toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Лунін разом з Ов'єдо відновив групові тренування

10:23 137 Читать на русском
Лунін разом з Ов'єдо відновив групові тренування
Андрій Лунін / фото: Ов'єдо

Іспанський футбол продовжує оговтуватись від пандемії. Ов'єдо, за який виступає український воротар Андрій Лунін, готується до відновлення сезону.

Команда 19 травня розпочала третю фазу відновлення тренувального процесу, робота відбувається в групах по 10 осіб з дотриманням медичного протоколу, повідомляє прес-служба Ов'єдо.

Зідан жертвує сином заради Луніна – українець отримає нову роль після повернення в Реал

Нагадаємо, команда Андрія Луніна відновила тренувальний процес ще на початку травня. Однак раніше заняття проходили в індивідуальному режимі із застосуванням всіх відповідних заходів безпеки.

До слова, на вимушену паузу в розіграші Сегунди Ов'єдо пішов на 17-му місці турнірної таблиці, випереджаючи команди із зони вильоту за додатковими показниками.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
"Тепер хочемо повторити це у Лізі чемпіонів": як Шахтар обіграв Вердер із Озілом і привіз в Україну останній Кубок УЄФА
09:30
2173
Теги
Іспанія Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
4
год
:
15
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук