Мадридский клуб объявил список из 24 игроков, которые отправятся в Севилью на решающий матч турнира.

Лунин может сбежать из Реала – украинец получил шанс остаться в Ла Лиге

Андрей Лунин также попал в заявку, но выход на поле может произойти только в случае непредвиденных проблем Куртуа. Большой радостью для Реала является возвращение Луки Модрича. Хорват пропустил 2 матча из-за травмы, однако вовремя восстановился (впереди еще полуфинал ЛЧ против Ман Сити).

Добавим, что решающий матч Кубка Испании 2022/23 состоится 6 мая, начало в 23:00 по Киеву. Реал не выигрывал этот турнир с 2014 года, а для Осасуны это шанс наполнить свой пока пустой музей трофеев.

Лига Негрейры: Барса и Реал обесценили Примеру – грязные разборки и больше ничего