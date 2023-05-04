Мадридський клуб оголосив список з 24 гравців, які вирушать у Севілью на вирішальний матч турніру.

Лунін може втекти із Реала – українець отримав шанс залишитися в Ла Лізі

Андрій Лунін також потрапив до заявки, але вихід на поле може статися лише у разі непередбачуваних проблем Куртуа. Великою радістю для Реала є повернення Луки Модріча. Хорват пропустив 2 матчі через травму, проте вчасно відновився (попереду ще півфінал ЛЧ проти Ман Сіті).

Додамо, що вирішальний матч Кубка Іспанії 2022/23 відбудеться 6 травня, початок о 23:00 за Києвом. Реал не вигравав цей турнір з 2014 року, а для Осасуни це шанс наповнити свій поки порожній музей трофеїв.

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