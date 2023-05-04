Последние выступления украинца за мадридскую команду были провальными. В последний раз, когда Лунин выходил в стартовом составе "сливочных", он пропустил четыре мяча. К тому же шансы заменить Тибо Куртуа в воротах Реала скудны.

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Как сообщает Todofichajes, Вильярреал заинтересован в услугах украинского голкипера Со своей стороны Лунин подыскивает вариант, где продолжить карьеру. Игрок присматривается к тем клубам, которые имеют место в еврокубках. "Желтая субмарина" занимает пятую строчку в турнирной таблице, которая дает путевку в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что за Луниным также следят Байер и Боруссия Д. Напомним, что контракт украинского голкипера с Реалом истекает летом следующего года.

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