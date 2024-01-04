Украинский легионер "сливочных" Андрей Лунин поделился мыслями о победе над Мальоркой (1:0) в очередном туре Примеры.

Накануне Реал в рамках 19-го тура чемпионата Испании провел первую игру в новом году, в которой минимально одолел Мальорку. Место в старте досталось украинскому голкиперу Андрею Лунину, который смог сохранить свои ворота нетронутыми, заработав лишь желтую карточку в добавленное к первому тайму время.

Очередной "сухой" матч Лунина в видеообзоре матча Реал – Мальорка – 1:0

"Хорошее начало 2024-го. Отличная командная работа, боремся до конца. Спасибо болельщикам за поддержку", – написал наш земляк на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел в составе Реала 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 5 поединках отстоял "на ноль").

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