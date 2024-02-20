Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін відвідав ресторан грузинської кухні у Мадриді. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram наш земляк опублікував сторіз, на якому зображені апетитні хінкалі.

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Лунін запросив до столиці Іспанії відомого українського шоумена та футбольного вболівальника Андрія Бєднякова, який нині знімає свій "Смачний відеоблог". "Приїжджай в Мадрид куштувати", – підписав Лунін світлину, знаючи, що Бєдняков є фанатом хінкалі.

До слова, раніше Лунін вже знімався у програмі екс-ведучого популярної програми "Орел і решка". В епізоді "Смачний Мадрид" Бєдняков у центрі Мадрида вирішив спитати поради, де б смачно попоїсти, у першого зустрічного, яким виявився голкіпер Реала. Однак той заявив, що харчується переважно фаст-фудом, запропонувавши відвідати МакДональдс і БургерКінг.

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