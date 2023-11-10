Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо участі Андрія Луніна в матчі проти Валенсії в 13 турі чемпіонату Іспанії.

"Ми знаємо, що Кепа травмований, Лунін зіграє. Завтра Фран стане другим воротарем. Ми дуже довіряємо йому. Завжди є розмови щодо ієрархії голкіперів в команді.

Реал вкотре втратив коштовного новачка – він досі не дебютував за мадридців

Коли грав Кепа, він робив все чудово. Андрій Лунін зіграв дуже добре в Лізі чемпіонів. У кожного можуть бути менш вдалі ігри й тоді запасним потрібно бути готовими вийти на поле", – цитує наставника "вершкових" Marca.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Валенсії, за яку виступає Роман Яремчук, 11 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

"Лунін кращий за цього стриптизера": Беллінгем приголомшений українцем, топовий іспанський ЗМІ здивував оцінкою