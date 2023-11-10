Полузащитник Реала Арда Гюлер снова отправился в лазарет и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Летом "сливочные" подписали талантливого 18-летнего турецкого полузащитника. Перед стартом сезона Гюлер получил травму и пропустил длительное время.

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Как информирует The Athletic, у полузащитника разрыв правого квадрицепса. Ориентировочно ему на восстановление понадобится около одного месяца.

"К сожалению, он травмировался перед матчем против Браги. Это несерьезно, но, очевидно, игрок в депрессии, поскольку Арда хочет играть. Это рецидив старой травмы", – цитирует Marca Карло Анчелотти.

Напомним, что Гюлер не принял участие ни в одном матче за мадридский Реал с момента подписания контракта. Он пропустил 14 матчей "сливочных".

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