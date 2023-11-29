Украинский вратарь уверенно выступал в последних играх, заменяя травмированного Кепу Аррисабалагу. Впрочем, Карло Анчелотти после матча против Кадиса (3:0) озвучил, что Андрей Лунин вернется на скамейку запасных, как только испанец выздоровеет.

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Заявления итальянского специалиста прозвучали очень резко для украинца и не понравились раздевалке мадридцев. Как информирует Marca, Анчелотти лично поговорил с Луниным и объяснил ему свою позицию относительно конкуренции в команде. Наставник мадридцев считает, что вратарская позиция отличается от всех остальных. По его мнению, ощущение уверенности и безопасности для вратаря, которые появляются, когда он чувствует себя основным голкипером очень важны.

Анчелотти хотел, чтобы разговор поставил точку в любых разногласиях, которые могли перерасти в проблему. Тренер Реала ценит работу, которую выполняет Лунин, но его мнение относительно украинца не изменилось. Карло Анчелотти не видит Андрея в статусе первого номера "сливочных".

Напомним, что действующее соглашение Лунина с Реалом истекает летом 2024 года. Вероятно, что этот сезон станет последним для украинца в составе мадридцев.

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