Український воротар впевнено виступав в останніх іграх, заміняючи травмованого Кепу Аррісабалагу. Втім, Карло Анчелотті після матчу проти Кадіса (3:0) озвучив, що Андрій Лунін повернеться на лаву запасник, як тільки іспанець одужає.

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Заяви італійського фахівця прозвучали дуже різко для українця й не сподобалися роздягальні мадридців. Як інформує Marca, Анчелотті особисто поговорив з Луніним та пояснив йому свою позицію щодо конкуренції в команді. Наставник мадридців вважає, що воротарська позиція відрізняється від всіх інших. На його думку, відчуття недоторканості для воротаря, які з'являються, коли голкіпер відчуває себе основним – дуже важливі.

Анчелотті хотів, щоб розмова поставила крапку в будь-яких розбіжностях, які могли перерости в проблему. Тренер Реала цінує роботу, яку виконує Лунін, але його думка щодо українця не змінилася. Карло Анчелотті не бачить Андрія в статусі першого номера "вершкових".

Нагадаємо, що чинна угода Луніна з Реалом закінчується влітку 2024 року. Ймовірно, що цей сезон стане останнім для українця у складі мадридців.

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