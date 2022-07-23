Основным кипером в грядущем сезоне ожидаемо будет Тибо Куртуа. Его дублером будет 23-летний украинец, но его роль несколько изменится. Карло Анчелотти будет давать Андрею больше игрового времени, сообщает AS .

Куртуа унизил Лунина эффектными голами – украинец попал под бешеную раздачу

Такое решение главного тренера мадридцев связано с участием команды сразу в шести турнирах в течение кампании 2022/23. Речь идет о Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА. Еще одной причиной называют хорошую игру Лунина в четырех матчах прошлого сезона.

К слову, этим летом у Андрея было несколько предложений из-за границы, но после рождения сына ни одно не заставило его задуматься о трансфере. Впрочем, полностью исключать уход нашего кипера до конца трансферного окна нельзя.

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