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Лунин сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20, – СМИ

16:10 180 Читати українською
Лунин сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20, – СМИ
Андрей Лунин / УАФ

Голкипер Андрей Лунин останется в лагере сборной Украины U-20 на плей-офф чемпионата мира-2019.

Андрей Шевченко не станет забирать Андрея Лунина на сборы национальной команды и позволит ему сыграть в 1/8 финала чемпионата мира-2019, сообщает FootballHub. Поединок состоится 3 июня.

Лунин покинет расположение сборной Украины U-20 из-за сборов национальной команды

Голкипер должен был присоединиться к лагерю основной команды "желто-синих" уже 1 июня и проходить подготовку к матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые состоятся на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

Сборная Украины U-20 заняла 1 место в группе D и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

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