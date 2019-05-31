Лунін зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20, – ЗМІ

Голкіпер Андрій Лунін залишиться у таборі збірної України U-20 на плей-офф чемпіонату світу-2019.

Андрій Шевченко не викликатиме Андрія Луніна на збори національної команди і дозволить йому зіграти в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019, повідомляє FootballHub. Поєдинок відбудеться 3 червня.

Лунін покине розташування збірної України U-20 через збори національної команди

Голкіпер повинен був приєднатись до табору основної команди "жовто-синіх" вже 1 червня і проходити підготовку до матчів відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

Збірна України U-20 посіла 1 сходинку у групі D та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу.

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