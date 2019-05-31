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Лунин покинет расположение сборной Украины U-20 из-за сборов национальной команды

13:26 95 Читати українською
Лунин покинет расположение сборной Украины U-20 из-за сборов национальной команды
Андрей Лунин / УАФ

Андрей Лунин не будет участвовать в матче 1/8 финала чемпионата мира U-20, поскольку он отправится в лагерь национальной сборной.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что голкипер Андрей Лунин 1 июня присоединится к лагерю национальной сборной Украины и будет готовиться к матчам против Сербии и Люксембурга, которые состоятся на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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Андрей выступал в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019 и помог команде выйти в 1/8 финала с 1 строчки в группе D, обойдя США, Нигерию и Катар.

В матче 3 тура против нигерийцев украинский голкипер Реала вытащил пенальти от Тиджани.

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