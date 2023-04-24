В прошлом туре "бело-красные" играли против Вальядолида. Команда Цыганкова потерпела поражение со счетом 0:1. Но на этом горе не закончились. На пятой минуте матча Тони Вилья вынужден был покинуть поле, а через короткий промежуток времени к нему присоединился партнер по команде Алейш Гарсия.

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Как сообщает официальный сайт Жироны, вингер получил травму передней крестообразной и внешней коллатеральной связки правого колена. Повреждение Вильи нуждается в хирургическом вмешательстве, а это значит, что до конца сезона он не сыграет. Гарсия получил повреждение бицепса бедра левой ноги. Он пропустит около четырех недель.

В текущем сезоне Тони Вилья принимал участие в 26 матчах Ла Лизы за Жирону. В его активе один гол и три результативных передачи. Гарсия забил один гол и сделал пять ассистистов в 28 матчах. Оба игрока – ключевые персоны в системе Мичела.

Напомним, что Жирона встретится с мадридским Реалом в рамках 31-го тура Ла Лиги 25 апреля. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

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Toni Villa: Lesió de lligament creuat anterior i lligament colateral extern del genoll dret. Requereix intervenció quirúrgica.



Aleix Garcia: Lesió de bíceps femoral de la cama esquerra. Temps de baixa aproximat: 4 setmanes.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) April 24, 2023

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