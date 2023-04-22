Виктор Цыганков уже больше месяца не отмечался результативными действиями. После двух голов в ворота Райо Вальекано "сухая" серия украинца насчитывала уже 3 матча, но это не помешало Жироне оформить беспроигрышную серию продолжительностью в 4 поединка. На момент начала игры каталонцы занимали 9 место Примеры (38 очков). Вальядолид, президентом которого является легендарный Роналдо, в прошлом туре неожиданно обыграл Вильярреал, благодаря чему оторвался от зоны вылета на 4 балла. Матч, как и онлайн-трансляция Вальядолида – Жирона, стартовал в 19:30 по киевскому времени.

Начало для Жироны получилось катастрофическим. Хозяева могли выйти вперед на 4-й минуте. Кайл Ларин выиграл борьбу в штрафной и пробил с нескольких метров в ближний угол. Мимо ворот. Тут же Жирона понесла первую кадровую потерю – Тони Вилья, не сыгравший даже минуты, из-за травмы ушел с поля. Снова момент у Ларина, который сыграл на опережение, но головой пробил мимо дальней штанги. Старт игры полностью за хозяевами.

На 12-й минуте Мичел Санчес сделал еще одну замену – травмировался еще и Алейш Гарсия. А на 24-й Вальядолид вышел вперед, воплотив свое давление в гол. Рамон Мончу (экс-игрок Жироны) замкнул пас с правого фланга, идеально пробив в дальний угол. Виктор Цыганков не успел за соперником, позволив ему нанести роковой удар с нескольких метров. Здесь же Эскудеро мог забивать второй гол хозяев – Гассанига сыграл роскошно.

Решающая ошибка Цыганкова в видеообзоре матча Вальядолид – Жирона

Был шанс у Цыганкова, который чуть не успел на подачу Стуани – защитник был первым на мяче. Украинец подал штрафной, завершившийся неточным ударом Хуанпе. Пришла в себя Жирона ближе к перерыву, однако отыграться не смогла. Первый тайм завершился минимальным преимуществом Вальядолида. Цыганков, как и вся Жирона, в атаке почти ничего не создал – один обыгрыш, ни одного удара и 9 потерь мяча.

После перерыва украинец мог стать автором голевой передачи. Виктор разогнал атаку, отдал на Мартена, с ударом которого справился Жорди Масип – тот самый, который в свое время не дал Андрею Лунину шансов в Вальядолиде. В противоположных воротах удачно сыграл Гассанига, парировавший удар гиперактивного Кайла Ларина. Канадец попытался даже из центрального круга забить – рядом с девяткой.

На 64-й Жирона не забила только чудом. Цыганков вовремя отдал на Мартинеса, тот прострелил во вратарскую, где защитник Вальядолида в последний момент опередил Тони Вилью. Хозяева могли снимать все вопросы, если бы не Гассанига, который снова сыграл надежно. Был момент у Стуани, который не смог пробить головой из пределов вратарской. Ларин в контратаке также мог забивать, но далеко отпустил мяч.

В итоге, 1:0. Жирона так и не смогла отыграться после потери двух футболистов из-за травм и пропущенного после этого гола. Каталонцы прервали 4-матчевую серию без поражений и опустились на 10 место (38 очков). Вальядолид набрал 7 пунктов в трех последних турах и оторвался от зоны вылета на 7 баллов.

Виктор Цыганков довел "сухую" серию до 4-х матчей. Вингер сборной Украины отдал 1 ключевой пас, ни разу не пробил по воротам и отдал 10 неточных передач из 40. В активе Цыганкова две удачные попытки дриблинга из двух, в пассиве – 18 потерь мяча и полная катастрофа с навесами (ни одного точного из 8-ми). Но главный минус Виктора – именно он не успел накрыть Мончу, когда тот забивал. Украинец бежал исправлять погрешность партнера, однако помешать не сумел.