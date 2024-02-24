"Прихватывали ли меня когда-то в Реале? Да, за те же бутсы. У всех же контракты с Nike, Adidas. Puma сейчас очень набирает. У меня закончился с Nike, я был несколько месяцев без контракта, ну и пробовал там разные бутсы. Из последних – Puma и Mizuno, ну и остался с Mizuno, купил себе там 4 пары, чтобы хватило на полгода, год. Я же не знаю, как оно сложится.

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То меня "прихватывали" немного, что у меня самые худшие бутсы, самые отвратительные во всей лиге. Ну не может быть, что игрок Реала, голкипер, туда-сюда, в таких бутсах Mizuno. Еще и травили за то, что одно дело, если бы я подписал контракт, платили что-то, давали бесплатно. А за свои деньги, то говорят, что такого не может быть", – рассказал Лунин в эфире YouTube-канала Трендец.

Напомним, Андрей перебрался в Реал почти 6 лет назад, но только в сезоне 2023/24 начал получать регулярное игровое время в Мадриде из-за травмы Тибо Куртуа. Украинец сумел выиграть конкуренцию у Кепы, которого экстренно арендовали в Челси. В активе Лунина в текущей кампании 18 матчей, 14 пропущенных голов и 8 "сухих" поединков.

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