"Чи "прихвачували" мене колись у Реалі? Так, за ті ж бутси. У всіх же контракти з Nike, Adidas. Puma зараз дуже набирає. У мене закінчився з Nike, я був декілька місяців без контракту, ну і пробував там різні бутси. З останніх – Puma і Mizuno, ну і залишився з Mizuno, купив собі там 4 пари, аби вистачило на півроку, рік. Я ж не знаю, як воно складеться.

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То мене "прихвачували" трохи, що в мене найгірші бутси, найогидніші у всій лізі. Ну не може бути, що гравець Реала, голкіпер, туди-сюди, в таких бутсах Mizuno. Ще й травили за те, що одна справа, якби я підписав контракт, платили щось, давали безкоштовно. А за свої гроші, то кажуть, що такого не може бути", – розповів Лунін в ефірі YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Андрій перебрався у Реал майже 6 років тому, але тільки в сезоні 2023/24 почав отримувати регулярний ігровий час в Мадриді через травму Тібо Куртуа. Українець зумів виграти конкуренцію в Кепи, якого екстрено орендували в Челсі. В активі Луніна у поточній кампанії 18 матчів, 14 пропущених голів і 8 "сухих" поєдинків.

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