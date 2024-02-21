Лунин стал уроженцем России – очередное фиаско испанских СМИ с украинцами
12:33 - Читати українською
Испанские журналисты никак не могут разобраться с украинскими фамилиями и географическими названиями.
Андрей Лунин стал жертвой неточности журналиста издания AS Августина Мартина.
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В тексте голкипера Реала сделали уроженцем Краснодара, но на самом деле его родной город Красноград. Очевидно, испанцы банально перепутали небольшой городок Харьковской области с российским миллионником.
Напомним, Лунин проводит свой шестой сезон на Пиренеях и наконец-то получает регулярную практику в Реале.
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