Испанские журналисты никак не могут разобраться с украинскими фамилиями и географическими названиями.

Андрей Лунин стал жертвой неточности журналиста издания AS Августина Мартина.

"Цыников, Мараменко и Караве", – журналисты Marca эпично опозорились, называя составы на матч Украина – Испания

В тексте голкипера Реала сделали уроженцем Краснодара, но на самом деле его родной город Красноград. Очевидно, испанцы банально перепутали небольшой городок Харьковской области с российским миллионником.

Напомним, Лунин проводит свой шестой сезон на Пиренеях и наконец-то получает регулярную практику в Реале.

Лунин заставил журналистку вылезти на стул, чтобы пообщаться с ним – курьезное видео