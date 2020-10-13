Испанские журналисты сели в лужу в попытках спрогнозировать стартовый состав сборной Украины на сегодняшний поединок Лиги наций.

Ведущее испанское издание Marca назвало ориентировочные составы на матч Украина – Испания. Журналисты очень небрежно отнеслись к своей работе и исказили фамилии наших футболистов.

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В старте хозяев появились Караве и Циников. На фоне таких фейлов Шарапенко и Кобаленко уже не удивляют, а о позициях двух Викторов вообще молчим.

В запасе тоже не все в порядке. Там светятся Микайличенхо и Мараменко. Появление в заявке травмированного Коноплянки можно простить – испанцы, наверное, хотели хоть одну сложную фамилию написать правильно.

Что касается "Фурии Рохи", то Marca прогнозирует 4 изменения: Себальос, Родриго, Родри и Регилон.

Поединок Лиги наций Украина – Испания состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0. После трех туров пиренейцы возглавляют квартет А4 с 7 баллами в активе. "Сине-желтые" находятся на третьем месте с 3 очками.

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