Іспанські журналісти ніяк не можуть дати собі раду з українськими прізвищами і географічними назвами.

Андрій Лунін став жертвою неточності журналіста видання AS Августіна Мартіна.

"Циніков, Мараменко та Караве", – журналісти Marca епічно зганьбилися, називаючи склади на матч Україна – Іспанія

У тексті голкіпера Реала зробили уродженцем Краснодара, але насправді його рідне місто Красноград. Вочевидь, іспанці банально переплутали невеличке містечко Харківської області з російським мільйонником.

Нагадаємо, Лунін проводить свій шостий сезон на Піренеях і нарешті отримує регулярну практику в Реалі.

Лунін змусив журналістку вилізти на стілець, аби поспілкуватися з ним – курйозне відео