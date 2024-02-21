Лунін став уродженцем Росії – чергове фіаско іспанських ЗМІ з українцями
12:33 - Читать на русском
Іспанські журналісти ніяк не можуть дати собі раду з українськими прізвищами і географічними назвами.
Андрій Лунін став жертвою неточності журналіста видання AS Августіна Мартіна.
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У тексті голкіпера Реала зробили уродженцем Краснодара, але насправді його рідне місто Красноград. Вочевидь, іспанці банально переплутали невеличке містечко Харківської області з російським мільйонником.
Нагадаємо, Лунін проводить свій шостий сезон на Піренеях і нарешті отримує регулярну практику в Реалі.
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