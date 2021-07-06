Новый тренер мадридцев Карло Анчелотти еще не принял окончательного решения по 22-летнему голкиперу, информирует Marca.

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Реал верит в Лунина, однако статус Куртуа остается абсолютно непреклонным. Анчелотти видит два варианта развития ситуации – очередная аренда или выходы украинца в Кубке Испании. Правда, в прошлом сезоне Зинедин Зидан также давал Андрею возможность проявить себя во второстепенном турнире. Итог – ошибка, которая привела к сенсационному вылету "сливочных" от Алькояно.

Добавим, что контракт вратаря с Реалом рассчитан еще на три года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 3 млн евро.

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